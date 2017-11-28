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Ünlü futbolcuya tepki yağıyor: Türk lokumu gibi oldu

ÜNLÜ FUTBOLCUYA TEPKİ YAĞIYOR: TÜRK LOKUMU GİBİ OLDU

Marsilya'da forma giyen Payet, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle tepki çekti. Yorumcular, "Yakında tartıyı kıracak. Profesyonel futbolcu ama Türk lokumu gibi tombul." ifadesini kullandı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 13:40
Puan Ver : Ünlü Futbolcuya Tepki Yağıyor: Türk Lokumu Gibi Oldu(10/10)6

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'nin performansı tartışma konusu olurken yıldız futbolcunun kiloları için 'Türk lokumu gibi tombul' benzetmesi yapıldı.

Sezon başında West Ham United'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen 30 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon oynadığı 13 maçta sadece 1 gol atma başarısı gösterirken 6 asist yaptı. Yıldız futbolcu hakkında eleştirilerde bulunan ünlü yorumcu Daniel Riolo, "Şu ana kadar gösterdiği performans tam bir başarısızlık." ifadelerini kullandı.

"PROFESYONEL FUTBOLCU AMA TÜRK LOKUMU GİBİ TOMBUL"

Payet'nin yaşadığı sakatlıkların kilosuyla ilgili olduğuna dikkat çeken Riolo, "30 milyon euroya transfer edildi ve halen vermesi gereken kilolar var. Kulüpte, ona tartıyı kırabileceğini söylemesi gereken kişiler olmalı. Profesyonel futbolcu ama Türk lokumu gibi tombul" şeklinde konuştu.

Ligue 1'de 14 hafta geride kalırken Marsilya 28 puanla 4. sırada yer alıyor ve lider PSG'nin 10 puan gerisinde yer alıyor. PSG'nin en yakın rakibi Lyon ise 29 puanla ikinci sırada.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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