ÜNLÜ GAZETECİ HANDE FIRAT DÜNYA EVİNE GİRDİ
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar'la dünya evine girdi. AB Bakanı Ömer Çelik ve Aydın Doğan çiftin nikah şahidi oldu.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar Sheraton Otel'de yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi.
AB BAKANI ÖMER ÇELİK NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydı. AB Bakanı Ömer Çelik, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin nikah şahidi oldu."SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN TAVSİYESİNİ BİLİYORSUNUZ"
Bakan Çelik törende, "Sayın Cumhurbaşkanımız adına burada bulunuyorum. Kudüs'le ilgili toplantısı, telefon trafiği var. Kendisi benim gelmemi istediler. Sayın Cumhurbaşkanının evli çiftlere tavsiyesini herkes biliyor" diyerek evlilik cüzdanını geline takdim etti.GELİNLİK ÜNLÜ MODACI RAŞİT BAĞZIBAĞLI İMZASINI TAŞIYOR
Hande Fırat'ın gelinliğini Raşit Bağzıbağlı tasarladı, düğün fotoğrafları ise Cengiz Dikbaş tarafından çekildi. Damat Murat Özvardar'ın smokini ise Levon Kordonciyan tarafından dikildi.
Kaynak: haberinburada
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