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Ünlü giyim firmaları halka arzdan vazgeçti

ÜNLÜ GİYİM FİRMALARI HALKA ARZDAN VAZGEÇTİ

Yeterli talebin oluşmaması nedeniyle halka arzdan vazgeçen Beymen'den sonra DeFacto da halka arzdan vazgeçti.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Ünlü Giyim Firmaları Halka Arzdan Vazgeçti(7/10)3

Beymen'in hisselerinin yüzde 100'üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. KAP'a yaptığı açıklamada Beymen'in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu. Beymen'in ardından bu kez birkaç saat geçmeden DeFacto'dan iptal kararı açıklandı. Böylece iki perakende firması halka arzı yapamamış oldu.

DEFACTO HALKA ARZDAN VAZGEÇTİ

Beymen'in ardından büyük umutlarla halka arzı beklenen DeFacto'dan yapılan açıklamada "DeFacto'nun 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak Şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir" denildi.

PİYASA DEĞERİ 3.4 MİLYAR LİRA

İş Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde DeFacto'nun halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde, 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanacaktı. Ek satış dahil yüzde 29,81 hissesi halka arz edilecek işlem kapsamında yaklaşık 68,5 milyon adet hisse yatırımcılara satılacaktı. Belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda şirketin piyasa değeri 2,87 milyar ile 3,45 milyar TL arasında hesaplanıyordu. Halka arz edilecek payların yüzde 20'si yerli, yüzde 80'i ise yabancı yatırımcılara ayrılmıştı. Payların %1'i DeFacto yurtiçi çalışanlarına, %9'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, %10'u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %80'i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmişti. (Kaynak: Dünya gazetesi)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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