ÜNLÜ GİYİM FİRMASINA FETÖ OPERASYONU
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in İzmir'de bulunduğu yıllarda kurmayları olarak bilinen ve daha sonra Akyaka Vakfı bünyesinde bir araya gelen 18 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. Rodi Giyim ile İdil Kolonyaları'nın sahipleri de gözaltı listesinde.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından 1978'de kurdurulduğu belirtilen ve OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Akyaka Vakfına düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 7'si yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akyaka Vakfına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 18 zanlıdan 7'si yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar