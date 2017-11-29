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Ünlü Golcü Tevez, Çin'den Ayrılıyor, En Büyük Aday Beşiktaş

ÜNLÜ GOLCÜ TEVEZ, ÇİN'DEN AYRILIYOR, EN BÜYÜK ADAY BEŞİKTAŞ

Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Carlos Tevez, takımdan ayrılma kararı aldı. Arjantinli futbolcuyu Beşiktaş istiyor.

Tarih : 29 Kasım 2017, 13:50
Puan Ver : Ünlü Golcü Tevez, Çin'den Ayrılıyor, En Büyük Aday Beşiktaş(10/10)6

Fazla kiloları nedeniyle uzun süre Shanghai Shenhua forması giyemeyen Tevez, Çin'de sezonun bitmesiyle birlikte ülkesi Arjantin'e döndü. Çinli yetkililerinin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek geleceğini masaya yatıracağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında yer alan haberlerde Tevez'e Boca Juniors'un haricinde Beşiktaş, Flamengo ve bir Meksika ekibinin ilgisinin olduğu belirtilmişti.

16 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST

Akşam'ın haberine göre; Shanghai Shenhua, Çin Süper Ligi'nde sezonu 35 puanla 11. sırada bitirebilmişti. Carlos Tevez (33) ise süre aldığı 16 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Çin ekibi, geçtiğimiz günlerde takımın Kolombiyalı 10 numarası Giovanni Moreno'nun sözleşmesi 2 yıl uzatmıştı. Arjantinli'nin durumu ise transfer zirvesinden sonra netlik kazanacak. Dünyaca ünlü futbolcunun mukavelesi 31 Aralık 2018'de tamamlanacak. Yani 1 yıl kadar bir süre kaldı.

ÇİN'DE KALMAYACAK

Carlos Tevez'in bundan sonra Çin'de oynamak istemediği öğrenildi. Eski kulübü Boca Juniors'a transfer olmazsa Beşiktaş en güçlü aday olarak duruyor. Siyah-Beyazlılar, onu transfer etmeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi'nde de oynatabilecek. Teknik Direktör Güneş'in transfere onay verdiği öğrenildi. Cenk ve Negredo'nun ardından Tevez de kadroya katılırsa özellikle hücum hattında birçok kaliteli ayak olacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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