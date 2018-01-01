ÜNLÜ GÜZEL, ŞÖHRET KAPILARINI AÇAN DANSINI DÜĞÜNÜNDE DE YAPMIŞ
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışma ile 14 Şubat'ta dünya evine giren Almeda Abazi, düğününde oryantal yaptığı anların videosunu paylaştı. Bu video akıllara Almeda'nın şöhreti yakaladığı dansını getirdi.
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ile 14 Şubat'ta dünya evine giren Almeda Abazi, düğününden ilk kez video paylaştı.
CANLI YAYINDA YAPTIĞI ORYANTALLE MEŞHUR OLMUŞTU
Almeda'nın paylaştığı videoda gelinliği ile oryantal yaptığı görüntüler vardı. Bu görüntüleri paylaşan Almeda dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Videoyu görenler, Almeda'nın meşhur olmadan önce canlı yayında oryantal yaptığı anları da hatırladı.
Kaynak: haberinburada
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