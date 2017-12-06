ÜNLÜ HAKEMDEN İTİRAF: 3 FUTBOLCUYU BİLEREK ATMADIM
Eski İngiliz hakem Clattenburg, Chelsea-Tottenham maçında Tottenham oyuncularını bilerek atmadığını belirtti, "Ben kırmızı kart göstersem şampiyonluğu çaldı derlerdi." dedi.
Premier Lig'de yıllarca görev alan ve geçen sene hakemlik kariyerini noktalayan Mark Clattenburg, 2016 yılında oynanan Chelsea - Tottenham maçı hakkında flaş ifadeler kullandı.
Tottenham, şampiyonluk için mutlak kazanması gereken maçta Chelsea ile 2-2 berabere kalmış ve o maçın ardından Leicester City, şampiyonluğunu ilan edip çok konuşulan bir başarıya imza atmıştı.
"BİLEREK KIRMIZI KART GÖSTERMEDİM"
Zorlu maçı yöneten Mark Clattenburg ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada o maçta Tottenham oyuncularına bilerek kırmızı kart çıkartmadığını belirtti. İngiliz hakem, kritik maçta tam 9 Tottenham futbolcusuna sarı kart çıkarmıştı. Chelsea - Tottenham maçı, bir Premier Lig maçında bir takımın en çok sarı kart gördüğü maç olmuştu.
"ŞAMPİYONLUĞU ÇALDI DERLERDİ"
Mark Clattenburg, "Tottenham'ın kendi kendini imha etmesine izin verdim. Tottenham'a 3 kırmızı kart göstermeliydim. Ama 3 oyuncusunu atsam ne derlerdi? Ertesi gün gazetelerin başlığında Clattenburg, Tottenham'ın şampiyonluğunu çaldı derlerdi. Oyuna yardımcı oldum ve Tottenham, kendi kendini imha edip, şampiyonluğu Leicester'e verdi" sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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