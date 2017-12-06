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Ünlü hakemden itiraf: 3 futbolcuyu bilerek atmadım

ÜNLÜ HAKEMDEN İTİRAF: 3 FUTBOLCUYU BİLEREK ATMADIM

Eski İngiliz hakem Clattenburg, Chelsea-Tottenham maçında Tottenham oyuncularını bilerek atmadığını belirtti, "Ben kırmızı kart göstersem şampiyonluğu çaldı derlerdi." dedi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Ünlü Hakemden İtiraf: 3 Futbolcuyu Bilerek Atmadım(9/10)5

Premier Lig'de yıllarca görev alan ve geçen sene hakemlik kariyerini noktalayan Mark Clattenburg, 2016 yılında oynanan Chelsea - Tottenham maçı hakkında flaş ifadeler kullandı.

Tottenham, şampiyonluk için mutlak kazanması gereken maçta Chelsea ile 2-2 berabere kalmış ve o maçın ardından Leicester City, şampiyonluğunu ilan edip çok konuşulan bir başarıya imza atmıştı.

"BİLEREK KIRMIZI KART GÖSTERMEDİM"

Zorlu maçı yöneten Mark Clattenburg ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada o maçta Tottenham oyuncularına bilerek kırmızı kart çıkartmadığını belirtti. İngiliz hakem, kritik maçta tam 9 Tottenham futbolcusuna sarı kart çıkarmıştı. Chelsea - Tottenham maçı, bir Premier Lig maçında bir takımın en çok sarı kart gördüğü maç olmuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU ÇALDI DERLERDİ"

Mark Clattenburg, "Tottenham'ın kendi kendini imha etmesine izin verdim. Tottenham'a 3 kırmızı kart göstermeliydim. Ama 3 oyuncusunu atsam ne derlerdi? Ertesi gün gazetelerin başlığında Clattenburg, Tottenham'ın şampiyonluğunu çaldı derlerdi. Oyuna yardımcı oldum ve Tottenham, kendi kendini imha edip, şampiyonluğu Leicester'e verdi" sözlerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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