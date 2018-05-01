ÜNLÜ HAMBURGER ZİNCİRİNDE GECİKEN SİPARİŞ YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
İngiltere'deki McDonald's restoranında siparişi geciktiği için sinirlenen müşteri, tezgahın arkasına geçip kendi hamburgerini hazırlamak isteyince restoran çalışanı kadın ile birbirine girdi.
Geçtiğimiz cumartesi gecesi Güney Londra Camberwell'deki Butterfly Walk Alışveriş Merkezi'ndeki McDonalds şubesinde gerçekleşti. Restoran çalışanının müşteriyi tokatladığı anlar bir başka müşteri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
KENDİ SİPARİŞİNİ HAZIRLAMAK İSTEDİ
Siparişinin geç gelmesinden şikayet eden müşteri, tezgahın arkasına geçerek yiyecekleri kendi almaya karar verdi. Bunun üzerine restoran çalışanı ile tartışmaya başlayan kadın dışarı çıkmasını isteyen kadına sert çıkışınca gerilim yükseldi.
RESTORANDAN ATILDI
Restoran çalışanının tokatıyla sarsılan kadın güvenlik görevlisinin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı. Birbirlerine hakaretler savuran iki kadının görüntüleri cep telefonu ile kaydedilirken Mc Donald's firması konuyu derinlemesine araştırdıklarını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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