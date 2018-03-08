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Ünlü Hava Durumu Spikeri Kalçalarını 100 Bin Dolara Sigortalattı

ÜNLÜ HAVA DURUMU SPİKERİ KALÇALARINI 100 BİN DOLARA SİGORTALATTI

Arjantinli hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 bin dolara sigortalattı. Boş zamanlarında modellik de yapan güzel sunucu ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.

Tarih : 08 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Ünlü Hava Durumu Spikeri Kalçalarını 100 Bin Dolara Sigortalattı(5/10)1

Arjantin'in ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 dolar karşılığında sigortalattı. Henüz 24 yaşında olan güzel sunucu, ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.

INSTAGRAM'DA MİLYONLAR TAKİP EDİYOR

Perez, güzelliğiyle ve tarzıyla farkını ortaya koyduğu için Arjantin'in aranan isimlerinden. Perez'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi var. Güzel sunucu boş vakitlerinde modellik yapıyor.

HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI SİGORTALATTI

Formunu fitness ve ağırlık çalışmalarına borçlu olduğunu söyleyen genç spiker, kalçalarını her türlü riske karşı sigortalattı.

SON POSTU İZLENME REKORLARI KIRDI

Genç spiker önceki gün Instagram hesabından evini temizlerken çektiğini söylediği kısa bir video paylaştı. Oldukça cesur pozların yer aldığı video kısa süre içerisinde 1,2 milyon kez izlendi ve 10 binden fazla yorum aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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