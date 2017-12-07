ÜNLÜ HOCA DAUM: ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ÇİN'DE ÇALIŞACAĞIM
Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, "Gelecek yıl Çin'de çalışacağım. Çin futbolunu Avrupa futbolu gibi çekici yapma düşüncesi beni cezbediyor." dedi.
Son olarak Romanya Milli Takımı'nın başında yer alan Alman teknik direktör Christoph Daum, Herford'da bir hapishaneye gitti ve mahkumlara futbol dersi verdi.
Daum, mahkumlara yardım etmenin önemli olduğunu söylerken; "Futbolun birleştirici bir yönü var. Onlar şu anda bir stada gidebilecek konumda değil. Bu yüzden ben onların yanına geldim" ifadelerini kullandı.
"BUNDESLIGA'DA ARTIK SEYİRCİ OLABİLİRİM"
Almanya'da artık tercih edilmeyeceğini belirten tecrübeli antrenör, "Bundesliga'da artık sadece seyirci olabilirim. Artık yaşlı hocalar tercih edilmiyor, gençleri seçiyorlar. Yurt dışında ise bana her yerden teklif geliyor, yeteneklerim ilgi görüyor" diye konuştu.
"GELECEK YIL ÇİN'DE OLACAĞIM"
Daum ayrıca önümüzdeki yıl Çin'de görev alacağını kaydederken; "Gelecek yıl Çin'de çalışacağım, Capello, Lippi, Scolari, Schmidt ve Magath gibi. Çin futbolunu Avrupa futbolu gibi çekici yapma düşüncesi beni cezbediyor" dedi.
Cristoph Daum, ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un başında görev aldı.
Kaynak: haberinburada
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