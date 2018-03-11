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Ünlü iş adamı, düşen jetteki kızının ismini dev projeye vermişti

ÜNLÜ İŞ ADAMI, DÜŞEN JETTEKİ KIZININ İSMİNİ DEV PROJEYE VERMİŞTİ

İran'da düşen Türk jetinde Mina Başaran ve 7 arkadaşı olduğu belirlendi. Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran kısa süre önce inşa ettiği dev projeye kızının adını vermişti.

Tarih : 11 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Ünlü İş Adamı, Düşen Jetteki Kızının İsmini Dev Projeye Vermişti(8/10)4

İran'da düşen jetin içinde bulunan Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı. Babası, inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kız arkadaşları ile birlikte bekarlığa veda partisi düzenleyen Mina Başaran ve 7 arkadaşı İstanbul'a dönüş yolunda İran'da kaza yaptı. Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran kısa bir süre önce yaptığı inşaat projesine kızının adını vermişti.

İNŞAAT PROJESİNE KIZININ ADINI VERDİ

Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Mina Towers adı verilen projeye kızının adını vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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