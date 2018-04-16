ÜNLÜ İŞ ADAMININ YATAK FOTOĞRAFLARINI İFŞA EDEN İKİ KADINA ŞOK!
İş adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal eden iki kadına, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İş adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal eden Derya K., ile arkadaşı Özlem A. 1'er yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.
FOTOĞRAFLARINI ARKADAŞINA GÖNDERMİŞTİ
Derya K., geçen yıl bir otelde birlikte olduğu Aşık'ın yatakta çekilmiş fotoğraflarını arkadaşı Özlem A.'ya göndermişti.
AŞIK'IN ŞİKAYETİYLE DAVA AÇILMIŞTI
Özlem A. da fotoğrafı Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel'e atmıştı. Aşık'ın şikâyeti üzerine Derya K. ve Özlem A. hakkında dava açılmıştı.Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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