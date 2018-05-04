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Ünlü isimler MHP'den aday adayı oldu

ÜNLÜ İSİMLER MHP'DEN ADAY ADAYI OLDU

Terör uzmanı Abdullah Ağar, 24 Haziran seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı oldu. Ağar dışında birçok ünlü isim de milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Ünlü İsimler Mhp'den Aday Adayı Oldu(8/10)4

Erken seçim kararı alınmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ÜNLÜ İSİMLER MHP'DEN ADAY ADAYI OLDU

Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.

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Kaynak: haberinburada



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