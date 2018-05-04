ÜNLÜ İSİMLER MHP'DEN ADAY ADAYI OLDU
Terör uzmanı Abdullah Ağar, 24 Haziran seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı oldu. Ağar dışında birçok ünlü isim de milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Erken seçim kararı alınmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
ÜNLÜ İSİMLER MHP'DEN ADAY ADAYI OLDU
Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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