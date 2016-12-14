

GÜLŞEN



Bu görüntüden sonra normal bir şekilde hayata devam edebilmek çok zor. İçim acıyor. #halep



ESRA EROL



İzleyelim neyi görmezden geldiğimizi görelim! Savaşın kuralları olmaz mı? Halep'te insanlık yok! Vicdan yok! Kaybettikleri çocukluklarını dünyaları versek bir daha yerine getiremeyeceğiz! Ulan biz çocuğumuzun psikolojisi bozulmasın diye kelimeleri seçiyoruz! Namlunun ucundaki bebekler var, ölen çocuklar var! seni kurtarabilmeyi çok isterdim. Gözyaşları ile izledim! Allah güçleri uğruna insan bedenleri, yaşamlarını hiçe sayan herkesi gerçekten kahretsin! Bu savaşı bitirecek kimse yok mu! Şu dünyada!!!! #halepölüyor insanlığımdan utanıyorum. Ve çaresizliğimden!



HANDE YENER



#halepiçinsesver