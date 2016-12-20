





Ünlü komedyen Jimmy Fallon HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal gerçeklik dünyasına adım attı. Fallon gözlük ile birlikte çizim uygulamasını kullanarak ilginç çizimler ortaya koydu.







Günümüzde hızla yayılan sanal gerçeklik furyasına sektörün belli başlı isimleri öncülük ediyor. Bu isimler arasında olan Uzak Doğulu üretici HTC, Valve ile birlikte Vive sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirdi. Gözlük Facebook tarafından satın alınan rakibi Oculus Rift'i pek çok alanda geride bırakmışken daha pahalı olmasına rağmen sektör standardı halini aldı.



Tüm dünyada sektör standardı olarak gösterilen Vive bu gücünü konuşturmaya devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen komedi programları arasında yer alan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında sanal gerçekliği deneyen Jimmy Fallon da cep telefonları yakından tanıdığımız üreticinin sanal gerçeklik gözlüğünü kullandı. 9 farklı seçenekten birisini seçerek çıkan nesneyi çizmeye çalışan sunucunun bunda pek de başarılı olamadığını söylemek mümkün.



Youtube'da ‘Virtual Reality Pictionary with Andrew Rannells and Michael Che' başlığı ile yayınlanan 8 dakika 31 saniyelik videoda diğer ünlü isimler de HTC Vive ile sanal gerçekliğe adım atıyor.



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