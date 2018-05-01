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Ünlü komedyenlere onay çıkmadı! Filmi çekemeyecekler

ÜNLÜ KOMEDYENLERE ONAY ÇIKMADI! FİLMİ ÇEKEMEYECEKLER

Ünlü komedyenler Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olsn Tosun Paşa'yı yeniden çekmek istedi. Ancak Arzu Fim, komedyenin teklifini kabul etmedi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 08:30
Puan Ver : Ünlü Komedyenlere Onay Çıkmadı! Filmi Çekemeyecekler(5/10)1

Türkiye'nin iki önemli komedyeni Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gözünü Yeşilçam'ın ünlü filmine çevirdi. İki ünlü oyuncunun, Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa"yı yeniden çekme talebiyle Arzu Film'e başvurduğu ortaya çıktı. Ancak iki girişimden de sonuç çıkmadı.

FERDİ EĞİLMEZ "HAYIR" DEDİ

Şahan Gökbakar'ın yeni "Recep İvedik"e başlamadan önce Tosun Paşa'yı çekme talebini değerlendiren Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi kibarca reddetti. Cem Yılmaz'ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez'in kapısını çaldığı, ancak onun da "Hayır" yanıtı aldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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