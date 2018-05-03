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Ünlü mafya lideri İstanbul'da yakalandı!

ÜNLÜ MAFYA LİDERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI!

Ünlü mafya lideri Alaaddin Saral, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu Eyüp'te saklandığı adreste yakalandı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Ünlü Mafya Lideri İstanbul'da Yakalandı!(6/10)2

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı gözaltına aldı.

ÜNLÜ MAFYA LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral'ı Eyüpsultan'da bulunan bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

VATAN EMNİYETE GETİRİLDİ

Saral, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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