Aşklarını geçen hafta Instagram'da ilan eden manken Buse Narcı ve Cemre Burak, Bodrum tatiline devam ediyor.

SEVGİLİSİNİ ELLERİYLE BESLEDİ

Bodrum'da tatil yapan Buse Narcı sevgilisi Cem Burak ile objektiflere takıldı. Uzandıkları şezlongda Cemre Burak'ı elleriyle besleyen Buse Narcı, sevgilisi ile yakından ilgilendi.

İÇECEKLERİNİ ORTAK İÇTİLER

Gün boyu güneşlenirken birkaç kez sipariş ettikleri içecekleri bile ortak olarak içen ikili, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih ettiler.

NARCI, SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sevgilisinin yanağına sık sık öpücükler de konduran Narcı, güneşten korunmak için şapka tercih etti.

Kaynak: haberinburada