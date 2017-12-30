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Ünlü market zinciri, Kayseri'deki tüm mağazalarını rakibine devretti

ÜNLÜ MARKET ZİNCİRİ, KAYSERİ'DEKİ TÜM MAĞAZALARINI RAKİBİNE DEVRETTİ

Rekabet Kurulu, CarrefourSA'nın Kayseri'deki 11 mağazasının Migros'a devrine izin verdi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Ünlü Market Zinciri, Kayseri'deki Tüm Mağazalarını Rakibine Devretti(6/10)2

Rekabet Kurulu, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verdi.

11 MAĞAZA DEVREDİLDİ

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi.

Kurul tarafından, RCMA Group Pte Ltd'nin kauçuk işlerinin tek kontrolünün Halcyon Agri Corporation Limited tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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