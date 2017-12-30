ÜNLÜ MARKET ZİNCİRİ, KAYSERİ'DEKİ TÜM MAĞAZALARINI RAKİBİNE DEVRETTİ
Rekabet Kurulu, CarrefourSA'nın Kayseri'deki 11 mağazasının Migros'a devrine izin verdi.
Rekabet Kurulu, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verdi.
11 MAĞAZA DEVREDİLDİ
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi.
Kurul tarafından, RCMA Group Pte Ltd'nin kauçuk işlerinin tek kontrolünün Halcyon Agri Corporation Limited tarafından devralınması işlemi de onaylandı.
Kaynak: haberinburada
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