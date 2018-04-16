ÜNLÜ MARKET ZİNCİRİNİN CEO'SU İSTİFA ETTİ
Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin ani bir kararla istifa etti.
Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin ani bir kararla istifa etti. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. Açıklamada Ergin'in istifa nedenine ise yer verilmedi.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Açıklamada, şirketin 16.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, genel müdürlük görevinden 16.04.2018 tarihi itibari ile istifa etmiş olan Ziya Hakan Ergin'in istifasının kabulüne ve yerine 16.04.2018 tarihi itibari ile Finans Direktörü görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu'nun Vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına karar verildiği duyuruldu.
Kaynak: haberinburada
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