Şenol Güneş'ten İddialı Sözler: Oyun Olarak Kaybetmedik
Eski Tv Sunucusu, Trump'ın Yeni Başdanışmanı Oldu
511 Milyonla Ortadan Kaybolmuştu! Çiftlikbank'ın Ceo'su Rapçı Çıktı
Hdp'li Vekile Meclis'te Tokat Gibi Cevap: Savaş Değil Terörle Mücadele
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Sahaya Kedi Girdi
Bayernli Futbolcular Maç Sonu Beşiktaş Taraftarını Alkışladı
Teşekkürler Beşiktaş, Bize Bu Gururu Yaşattığın İçin
85 Bin Kişiye Amerika'da Çalışma Fırsatı! Başvurular Başladı
Helin'i Acımadan Katleden Cani, Mahkemede Gülerek Savunma Yaptı
Bayern Münih'ten Beşiktaş Paylaşımı
Amasya Şehidini Uğurladı! Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı
Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz
Erdoğan'dan '3. Dünya Savaşı' Çıkışı: Her Şeye Hazır Olacağız!
Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Büyük Sürpriz! Almanlar Ölçüm Yaptı
Tıp Bayramı'nda Erdoğan'dan Sert Sözler: Teröristten Farkları Yok!
Barzani'den Pkk Operasyonuna Destek Sinyali: Anlaşmalara Bağlıyız!
Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti
Alex De Souza Net Konuştu: Seçimin Bir Parçası Değilim
Görüntüler Afrin'den! Hainler Sivillerin Yoluna Hendek Kazmaya Başladı

Ünlü meteorolog uyardı: Kışlıkları kaldırmayın, soğuklar geri geliyor

ÜNLÜ METEOROLOG UYARDI: KIŞLIKLARI KALDIRMAYIN, SOĞUKLAR GERİ GELİYOR

Hafta sonu beklenen sıcak havalara aldanmayın diyen ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesiden itibaren soğuklar geri gelecek, montları ve kazakları kaldırmayın." diyerek uyardı.

Tarih : 14 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Ünlü Meteorolog Uyardı: Kışlıkları Kaldırmayın, Soğuklar Geri Geliyor(8/10)4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bahar yağışlarının yurt genelinde devam edeceğini, sıcaklıkların yağışla birlikte azalacağını ancak yine de mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyredeceğini duyurdu.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, "Pazartesiden itibaren soğuklar tekrar gelecek, ay sonuna kadar da gitmeyecek. Montları ve kazakları kaldırmayın" uyarısında bulundu.

ÜNLÜ METEOROLOG UYARDI: KIŞLIKLARI KALDIRMAYIN

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Hafta sonu lodos etkisiyle sıcaklar yükseliyor ama aldanmayın. Pazartesiden itibaren soğuklar tekrar gelecek, ay sonuna kadar da gitmeyecek Montları ve kazakları kaldırmayın" diye yazdı.

METEOROLOJİ: YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bahar yağışlarının yurt genelinde devam edeceğini, sıcaklıkların yağışla birlikte azalacağını ancak yine de mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyredeceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Meteorolog  Uyardı  Kışlıkları  Kaldırmayın  Soğuklar  Geri  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER