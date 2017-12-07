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Ünlü Model Gözüne Dövme Yaptırdı, Kör Olma Tehlikesi ile Karşı Karşıya

ÜNLÜ MODEL GÖZÜNE DÖVME YAPTIRDI, KÖR OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Kanadalı model Catt Gallinger, göz akına dövme yaptırdıktan sonra gözünü tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ünlü model, eğer düzelmezse gözünün tamamen çıkarılmasını istiyor.

Tarih : 07 Aralık 2017, 11:00
Puan Ver : Ünlü Model Gözüne Dövme Yaptırdı, Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya(10/10)6

24 yaşındaki Kanadalı model Catt Gallinger gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Buna sebep olan ise Gallinger'ın gözünün içine yaptırdığı dövme.

İYİLEŞME ŞANSI YOK DENECEK KADAR AZ

Renkli görünmesi için göz küresinin içine dövme yaptıran ünlü model, tek gözünün görüşünü tamamen kaybetti. Doktorlar, gözünden mor renkte mürekkep akan kadının iyileşme şansının çok az olduğunu söylüyor.

OLDUKÇA TEHLİKELİ

ABD'li bir dövme sanatçısının, bir bilim kurgu karakterine benzemek için kendine uygulayarak başlattığı göze dövme akımı, oldukça tehlikeli kabul ediliyor. Göz küresine mürekkep enjeksiyonu ile gerçekleşen işlem sonrası komplikasyon oluşma ihtimali oldukça yüksek.

GÖZÜNÜ ÇIKARMALARINI İSTİYOR

Catt Gallinger eğer düzelme şansı yoksa bu sıkıntıya daha fazla katlanmamak için doktorlardan gözünü tamemen çıkarmalarını isteyeceğini söylüyor. Artık acıya dayanamadığını söyleyen Gallinger, 20 Eylül'den bu yana Facebook üzerinden gözünün fotoğraflarını paylaşarak insanları bu prosedürün tehlikelerine karşı uyarıyor.

ESKİ SEVGİLİSİ YAPMIŞ

Gözüne dövmeyi eski sevgilisinin yaptığını söyleyen ünlü model, daha önce 25 adet dövme yaptırdığını ve dilinin çatallı görünmesi için ucunu ikiye böldürdüğü tehlikeli bir operasyon da geçirdiğini söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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