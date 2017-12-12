Ünlü Modelin Evli Dövüşçüye Striptiz Yaptım İtirafı Olay Yarattı
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Ünlü modelin evli dövüşçüye striptiz yaptım itirafı olay yarattı

ÜNLÜ MODELİN EVLİ DÖVÜŞÇÜYE STRİPTİZ YAPTIM İTİRAFI OLAY YARATTI

Model ve dansçı Kamilia Kostka, evli dövüşçü Conor McGregor ile tek gecelik kaçamağını itiraf etti. Kostka'nın itirafı İngiltere gündemine oturdu.

Tarih : 12 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Ünlü Modelin Evli Dövüşçüye Striptiz Yaptım İtirafı Olay Yarattı(6/10)2

Model ve dansçı Kamilia Kostka, İrlandalı dövüşçüyle Londra'da bir barda tanıştıklarını ona striptiz yaptığını ve beraber fantastik bir gece geçirdiklerini anlattı.

BU TARZ İLİŞKİLERİ SIK SIK YAŞIYORMUŞ

Kamilia, "Conor harika bir insan. Ondan çok hoşlandım, bence o harika biri" diyerek McGregor'a olan ilgisini de dile getirdi. Polonyalı model bu tarz geceleri sık sık yaşadığını dile getirdi.

EVLİLİĞİ TEHLİKEDE

Evli ve iki çocuk babası Conor ise konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı. Dünya basınında geniş yankı bulan fantastik gecenin ünlü dövüşçünün eliliğinde ne gibi tahribatlara yol açacağı merak konusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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