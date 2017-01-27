İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava
Fetö'den Aranan Hakim Mehmet Ekinci Yakalandı
'tobb Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Gerçekleştirildi
Kıvanç Tatlıtuğ Takipçisine Ateş Püskürdü
Kuzey Irak'ta Pkk'ya Ağır Darbe: 57 Terörist Öldürüldü
Trump'tan Flaş Deaş Hamlesi
Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transferi!
Pkk İçin Keşif Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Konya'da Tipi Ve Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 30 Yaralı
Tuvalet İzni Verilmeyen Öğrenciye Rekor Tazminat!
Darbecilere Sahip Çıkan Yunanistan'a Sert Yanıt
Soğuk Savaş'ı Bitiren Lider Uyardı: Dünya Savaşa Gidiyor
Bel Ve Boyun Fıtığına Neden Oluyor
Baş Ağrısı Hastasında Doğru Bilinen Yanlışlar
Altın Fiyatlarında Artış Devam Ediyor?
Kahramanmaraş Ta 60 Mahallede Su Kesintisi
Başbakan Yıldırım: Hesapları Kursaklarında Kalacak
İstanbul'da Yollar Buz Pistine Döndü
Ünlü Oyuncu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Galatasaray Maçı Öncesi Akhisar'da 3 Eksik

ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı

ÜNLÜ OYUNCU APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.

Tarih : 27 Ocak 2017, 14:26
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı(9/10)11


2000'li yılların başında ana karakterlerden birini canlandırdığı The O.C adlı diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşayan Mischa Barton, yine bir yıkım yaşadı.

 

BAHÇEDE ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Bir dönem abartılı şekilde kilo alıp vermesiyle gündeme oturan Barton, Batı Hollywood'daki evinin bahçesinde çaresizlik içinde çığlıklar atmaya başladı.

 

ANNEM BİR CADI" DİYE BAĞIRIYORDU

31 yaşındaki Barton'un çığlıklarını duyan komşuları evlerinin bahçelerine ve pencerelerine çıktı. Bu sırada Barton'un "Annem bir cadı" diye bağırdığı ve bir yandan da ağladığı duyuldu.

 

KOMŞULARI EKİPLERİ ARADI

Dünyanın sonunun geldiğini de haykıran Barton'un komşuları hemen sağlık ekiplerini aradı. Oyuncunun evine giden ekipler Barton'u sağlık merkezine götürüp tedavi altına aldı.



DAHA ÖNCE DE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Uzun süredir kariyerinde de özel hayatında da huzuru bir türlü yakalayamayan Barton daha önce de ruhsal çöküntü nedeniyle tedavi görmüştü. Barton bir dönem de uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için rehabilitasyon merkezine yatmıştı.

 

Oyuncu annesi Nuala ile daha önce de sorunlar yaşamış hatta 2015 yılında onu, parasını çalmakla suçlayıp dava açmıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ünlü  Oyuncu  Apar  Topar  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER