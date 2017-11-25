Güzel oyuncu kelimenin tam anlamıyla yarı yaşındaki sevgilisiyle birlikte objektiflere takıldı.

ÖNCE HAYRAN HAYRAN BAKTI, SONRA...

44 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncunun, 22 yaşındaki sevgilisi önce onu hayranlıkla izledi; sonra da çevresine aldırmadan öpmeye başladı.

KOCASINDAN GEÇEN YIL BOŞANMIŞTI

Underworld serisinin yıldızı Kate Beckinsale, yarı yaşındaki sevgilisiyle dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Yönetmen kocası Len Wiseman'dan geçen yıl boşanan Beckinsale, bir yıldır genç oyuncu Matt Rife ile flört ediyor.

YAŞ FARKINA ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Beckinsale ile Rife, aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Beckinsale, uzun süre birlikte olduğu Michael sheen'den 18 yaşında bir kız çocuğu sahibi oldu. 2004 yılında evlendiği yönetmen Len Wiseman'dan da geçen yıl boşandı.

İkili böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada