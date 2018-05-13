ÜNLÜ OYUNCU ENGİN HEPİLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN BABA OLACAĞINI DUYURDU
2015 yılında Beyza Şekerci ile nikah masasına oturan oyuncu Engin Hepileri, "4.5 aydır dünyaya haykırasım var, baba oluyorum" diyerek bebek beklediklerini açıkladı.
3 yıl önce dünya evine giren Beyza Şekerciğ ve Engin Hepileri çifti bebek bekliyor.
"BABA OLUYORUM"
Instagram hesabından baba olacağını açıklayan Hepileri, eşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü: "4.5 aydır dünyaya haykırasım var.Aşkla yaşayıp, aşkla çoğalıyoruz. Baba oluyorum. Canıma can katan biricik karım seni çok seviyorum!"
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Oyuncunun paylaşımını gören hayranları fotoğrafı adeta tebrik mesajları yağdırdı. Hepiler'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
SETTE TANIŞMIŞLARDI
Beyza Şekerci ile Engin Hepileri 'İntikam' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 29 Mayıs 2015'te de nikah masasına oturmuştu.
Kaynak: haberinburada
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