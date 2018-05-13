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Ünlü Oyuncu Engin Hepileri Sosyal Medya Hesabından Baba Olacağını Duyurdu
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Ünlü Oyuncu Engin Hepileri Sosyal Medya Hesabından Baba Olacağını Duyurdu

ÜNLÜ OYUNCU ENGİN HEPİLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN BABA OLACAĞINI DUYURDU

2015 yılında Beyza Şekerci ile nikah masasına oturan oyuncu Engin Hepileri, "4.5 aydır dünyaya haykırasım var, baba oluyorum" diyerek bebek beklediklerini açıkladı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Engin Hepileri Sosyal Medya Hesabından Baba Olacağını Duyurdu(10/10)6

3 yıl önce dünya evine giren Beyza Şekerciğ ve Engin Hepileri çifti bebek bekliyor.

"BABA OLUYORUM"

Instagram hesabından baba olacağını açıklayan Hepileri, eşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü: "4.5 aydır dünyaya haykırasım var.Aşkla yaşayıp, aşkla çoğalıyoruz. Baba oluyorum. Canıma can katan biricik karım seni çok seviyorum!"

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Oyuncunun paylaşımını gören hayranları fotoğrafı adeta tebrik mesajları yağdırdı. Hepiler'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

SETTE TANIŞMIŞLARDI

Beyza Şekerci ile Engin Hepileri 'İntikam' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 29 Mayıs 2015'te de nikah masasına oturmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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