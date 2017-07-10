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Ünlü Oyuncu Songül Öden, Zazaca Single Hazırladı

ÜNLÜ OYUNCU SONGÜL ÖDEN, ZAZACA SİNGLE HAZIRLADI

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan Songül Öden, Zazaca single hazırlayarak büyük bir sürprize imza attı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Songül Öden, Zazaca Single Hazırladı(5/10)1

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan oyuncu Songül Öden, Zazaca single hazırladı.

OYUNCU OLARAK TANIDIK AMA...

Ali Eyüboğlu Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Yıllarca oyuncu olarak tanıdığımız Songül Öden pek yakında başka bir yönüyle çıkacak karşımıza.

KONSERVATUVARDA EĞİTİMİNİ ALDI

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan Öden, bir single hazırladı.

"OKUL MARŞI GİBİ GELDİ"

Songül Öden'in, henüz görücüye çıkmayan ilk single'ındaki şarkı Zazaca. Öden'in duduk eşliğinde söylediği Zazaca şarkıyı dinledim, slow parça bana biraz koro şarkısı, okul marşı gibi geldi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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