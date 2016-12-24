ÜNLÜ OYUNCU UÇAKTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
Star Wars filminin yıldız oyuncularından Carrie Fisher bindiği uçakta kalp krizi geçirdi
Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ünlü magazin haberleri yayını TMZ'nin haberine göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Fisher, ilk müdahalesinin ardından Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı.
kaynak:habertürk
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