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ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi!

ÜNLÜ OYUNCU UÇAKTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

Star Wars filminin yıldız oyuncularından Carrie Fisher bindiği uçakta kalp krizi geçirdi

Tarih : 24 Aralık 2016, 14:45
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Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Ünlü magazin haberleri yayını TMZ'nin haberine göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Fisher, ilk müdahalesinin ardından Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:habertürk








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