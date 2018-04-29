ÜNLÜ OYUNCU VE EŞİNE SALDIRMIŞTI! CİNAYETTEN TUTUKLANDI
Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'ye (60) ait olduğu iddia edilen Bozkurt Mahallesi'ndeki evin yakınında meydana geldi. Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'nin evine ateş edildiği sırada, evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam R. (25), duyduğu sesler üzerine dışarı çıkınca boynundan vuruldu. Ağır yaralanan İslam R.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
T TİPİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
Polisi ilçede başlattığı geniş çaplı araştırma sonucu olayla ilgili Denizhan Vural'ı gözaltına aldı. Vural, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
8.5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR
Öte yandan Denizhan Vural, geçtiğimiz 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a yanındakilerle birlikte saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Vural, "hakaret, kasten yaralama, tehdit" suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasına katılmazken, mahkeme, Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimatla yazı yazılarak ifadesin alınmasına karar vermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, Gülme Krizine Soktu!
- Seçimden Önce Bedelli Çıkacak Mı? Erdoğan Tartışmalara Noktayı Koydu
- Abdullah Gül'ün 'aday Değilim' Çıkışına Erdoğan'dan İlk Tepki
- 'siz Çanakkale'deki 15'ler Değilsiniz' Deyip Chp'yi Topa Tuttu!
- Emek Hırsızları, Avukatın Aracından Dava Dosyalarını Çaldı
EKONOMİ HABERLERİ
- İstanbullulara Müjde! Dev Projenin Yüzde 90'ı Tamamlandı
- Nefesler Tutuldu! Zirvede 2 Milyar Liralık Dev Kapışma
- Çiftlik Bank'ın Karakutusu Kirli İşleri Anlattı: 322 Milyon Tl'lik Açığı Bitcoin'le Kapattık
- Başbakan Yıldırım, İmar Barışı İçin Müjdeyi Verdi!
- Ekonominin Yeni Yakıtı Olacak! Benzine Vergi İndirimi Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar