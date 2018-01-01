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Ünlü oyuncunun evine gitti iddialarına Nazlı'dan sert açıklama!

ÜNLÜ OYUNCUNUN EVİNE GİTTİ İDDİALARINA NAZLI'DAN SERT AÇIKLAMA!

Star TV ana haber spikeri Nazlı Çelik, "Ünlü oyuncu Engin Öztürk'ün evine gitti" iddialarına ateş püskürdü. Çelik, "Bu haberler, ahlak dışıdır." dedi.

Tarih : 01 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Ünlü Oyuncunun Evine Gitti İddialarına Nazlı'dan Sert Açıklama!(7/10)3

Star TV ekranlarının başarılı sunucu Nazlı Çelik, yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün fotoğrafını beğenince aşk dedikoduları patlak vermişti. Bugün de Nazlı Çelik'in, Engin Öztürk'ün evine girerken görüldüğü iddia edilmişti. Çelik o iddialar karşısında suskunluğunu bozdu.

Nazlı Çelik'in o açıklaması:

"Takvim Gazetesi'nde bir hafta arayla "Yakın dövüş" ve "Özel misafir" başlıklı iki haber yer aldı. İlk habere, akıl ve mantıktan yoksun olması nedeniyle cevap verme gereği duymadım. Ancak bugün, hiçbir özel ilişkim olmayan bu kişiyle yeniden adımın irtibatlandırıldığını gördüm. Bu haber de akıl ve mantıktan yoksun olduğu gibi, açıkça ve alçakça bir iftiradır. Metni kaleme alanların hayali bir ilişki yaratıp, bunun üzerinden mesnetsiz bir şekilde yeni başlıklar üretmeye, şahsımı itibarsızlaştırmaya gayret ettikleri anlaşılıyor. Metinlerde konu edilen şahısla bir ilişkim olmadığı gibi, bu hayali ilişkinin başladığı belirtilen spor merkezine de aylardır gitmedim. İşini iyi yapma gayreti içinde olan, mesleğine saygılı birisiyim. Ve bu çizgimi de sürdürmeye kararlıyım. İnsanların kişiliklerine, açıkça saygısızlık olarak nitelendirilebilecek bu başlıkların ne amaçla kaleme alındığını, ancak ahlak ve mantık yoksunu bu kişilere ve onları yönlendirenlere sormak lazım. Bir KADIN olarak, üstelik de bir KADIN Genel Yayın Yönetmeni olarak, 20 yıllık meslek hayatımda pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldım. Ama bilinmelidir ki, bu ahlak dışı, haysiyet cellatlığına varan saldırıların asla peşini bırakmayacağım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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