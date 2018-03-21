ÜNLÜ PROFESÖR ANLATTI: TOSUNCUK'UN HEDEFİ GUİNNES REKORLAR KİTABINA GİRMEKTİ
Çiftlik Bank'ın açılışına katılan Prof. Orhan Kural, binlerce masumu dolandıran Mehmet Aydın'ın rekor başvurusu yapmak istediğini söyledi.
Çiftlik Bank'ın açılışına katılan Prof. Orhan Kural, Mehmet Aydın'ın rekor başvurusu yapmak istediğini söyledi. Prof. Kural açılışta yaşadıklarını anlattı.
ÇİFTLİKTE TAVUK GÖRMEDİ
Habertürk yayınına katılan Orhan Kural, Mehmet Aydın'ın açılışını yaptığı Çiftlik Bank tesisi için "En fazla Mavi yumurta yumurtlayan tavukların bulunduğu çiftlik rekoru" başvurusunda bulunmak istediğini ifade etti. Açılışa çağrıldığını belirten Kural tesiste tavuk göremediği için şaşırdığını söyledi.
"O MAVİ YUMURTALARI BİR YERDEN ALIP GETİRMİŞLER"
Orhan Kural şöyle konuştu:
Mehmet Aydın 5-6 mavi yumurta gösterip Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek istedi. Ancak tesiste hiçbir tavuk göremeyince şaşırdık. 'Tavuklar nerede' diye sorunca 'Sonra gelecek' cevabını aldık. Çiftlik ama bir tane tavuk yok. O mavi yumurtaları da bir yerden alıp getirmişler.
"KAYMAKAM BEY DE ŞÜPHELENDİ"
Kaymakam Bey de şüphelendi. Ama ben orada çıkıp da 'sahtekarlık yapıyorsunuz' diyecek halim yok ya. Bu olay nasıl bana döndü benim ne suçum var anlayamadım. Mehmet Aydın'la konuşmamda saf, fazla konuşmayan genç biri olarak geldi bana. Ama bunları muhakeme edecek yetkim yok. Ben buraya sadece rekor danışmanı olarak çağrıldım. Baktım bir takım hatalar var. Durduk orada.
Kaynak: haberinburada
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