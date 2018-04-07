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Ünlü sanatçıyı ölümle tehdit eden dernek başkanı gözaltına alındı

ÜNLÜ SANATÇIYI ÖLÜMLE TEHDİT EDEN DERNEK BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Sanatçı Fulden Uras'ı ''seni ortadan kaldıracağım'' diyerek ölümle tehdit eden dernek başkanı gözaltına alındı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Ünlü Sanatçıyı Ölümle Tehdit Eden Dernek Başkanı Gözaltına Alındı(6/10)2

Şarkıcı ve Oyuncu Fulden Uras'ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen A.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne gelen Fulden Uras "360 çocuğun manevi anneliğini yaparken böyle bir tehditle karşılaşmam beni derinden yaraladı" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen dernek başkanı A.A.'nın ise "Ben kimseyi ölümle tehdit etmedim. Benim de onunla ilgili şikayetlerim var" dediği öğrenildi.

FULDEN URAS ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 1 ay önce başvuran Fulden Uras, Ankara'da kelebek hastalığı ile ilgili bir derneğin başkanı olan A.A. tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Fulden Uras, İstanbul'da kelebek hastalığı ile mücadele eden çocuklara yardımcı olmak için bir dernek kurduğunu, ancak 3 yıl önce benzer Ankara'da bulunan benzer bir derneğin başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, A.A.'yı önceki gün Levent'te düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli A.A. verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. A.A.'nın "Ben kimseyi tehdit etmedim. Bana komplo kuruyorlar. Benim de onlarla ilgili şikayetlerim var. Ben suç işlemedim kimseyi de ölümle tehdit etmedim" dediği öğrenildi.

FULDEN URAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ

Gayrettepe bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Fulden Uras ise şüpheliyi yakayan polislere teşekkür ederek " Bu kişi Ankara'da dernek başkanı, bir kez karşılaşmıştık. Ben de İstanbul'da kelebek hastalığına yakalanan çocuklarla ilgili bir derneğin başkanıyım. Şu an 360 çocuğun ablalığını ve anneliğini yapıyorum. Çocukların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumdayken tehdit edilmek beni çok üzdü" dedi.

"BENİ ORTADAN KALDIRACAĞINI SÖYLEDİ"

Şüphelinin sürekli kendisini rahatsız edip tehdit ettiğini söyleyen Fulden Uras "Bu kişi benimle uğraşmaya başladı. Ben bu işi ticaret amaçla yapmıyorum. Benim çalışanları ve işyerimi takip etmeye başladı. Bir ifadesinde beni ortadan kaldıracağını söyledi. 3 yıldır süren konular var. Daha önce kendisi de kaç kez beni şikayet etti. Ama hepsinde takipsizlik kararı verildi. Benim yapacağım ne oldu tabi ki emniyette adalete sığındım. Gerekli şikayeti belgelerimle yaptım" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli A.A. adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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