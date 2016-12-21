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ünlü şarkıcı baba oluyor!

ÜNLÜ ŞARKICI BABA OLUYOR!

Ağustos ayında Özlem Katipoğlu ile dünyaevine giren Berkay Şahin baba oluyor.

Tarih : 21 Aralık 2016, 16:31
Puan Ver : Ünlü Şarkıcı Baba Oluyor!(9/10)9


Şarkıcı Berkay Şahin, geride bıraktığımız gün dostlarının katıldığı partiyle yeni yaşını kutladı. Bu özel gecede şarkıcıyı en güzel hediyeyi ise eşi Özlem Katipoğlu verdi. Berkay, eşinden baba olacağının müjdesini aldıktan sonra yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bir selfie çeken ve bunu sayfasında paylaşan Berkay, altına şu notu düştü:



"Doğum günüm haftası en güzel haber, haberi aldıktan üç beş gün sonra bile böyle mutlu olan ben… Atla selfie yapmama sebep olan… Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler, artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum"



 



kaynak:sabah








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