Bir zamanlar "Anadolu'nun Prensesi" diye anılan ünlü şarkıcı Sevim Egesoy, hastaneye kaldırıldı.



Sevim Egesoy'un hastaneye kaldırıldığını sanatçı dostu Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Sevim Egesoy hastaneye kaldırıldı. Apne hastalığı nedeni ile beyin oksijensiz kalınca uykuda fenalaştı. Tahlilleri yapılacak ve bir süre tedavisi hastanede devam edecek olan Sevim ablama, acil şifalar dilerim.” notunu düştü.











kaynak:hürriyet



