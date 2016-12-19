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ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

ÜNLÜ ŞARKICI HASTANEYE KALDIRILDI!

Bir zamanlar "Anadolu'nun Prensesi" diye anılan ünlü şarkıcı Sevim Egesoy, hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:52
Puan Ver : Ünlü Şarkıcı Hastaneye Kaldırıldı!(10/10)9


Sevim Egesoy'un hastaneye kaldırıldığını sanatçı dostu Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Sevim Egesoy hastaneye kaldırıldı. Apne hastalığı nedeni ile beyin oksijensiz kalınca uykuda fenalaştı. Tahlilleri yapılacak ve bir süre tedavisi hastanede devam edecek olan Sevim ablama, acil şifalar dilerim.” notunu düştü.





 



kaynak:hürriyet



 








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