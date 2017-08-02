İki yıldır Çağrı Terlemez ile ilişkisi olan Ece Seçkin, yıllar sonra ilk defa sevgilisinin uçuş seferine denk geldi ve mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"AYAKALRIMI YERDEN KESECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİN"

Binlerce beğeni alan sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şarkıcı Ece Seçkin, paylaşımın altına, " Ve tabii ki en çok sana teşekkürler aşkım. Seni tanıdığım gün ayaklarımı yerden keseceğini söylemiştin ve bu hayatımın en güzel uçuşuydu. Çok tatlısın. " yorumunu yaptı.

Kaynak: haberinburada