ÜNLÜ ŞARKICI, 'NİL NEHRİ' ŞAKASI YÜZÜNDEN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mısırlı pop yıldızı Sherine Abdel Wahab, Nil Nehri'nin temizliğine ilişkin yaptığı şaka nedeniyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mısır'ın en meşhur şarkıcılarından biri olan ve "O Ses" yarışmasının Arap versiyonunun jüri üyelerinden Sherine Abdel Wahab, bir hayranına Nil Nehri'nden suç içmenin parazit bulaştırabileceğini söylemişti.
KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Başkent Kahire'deki mahkeme, Sherine Abdel Wahab'ı yalan haber yaymaktan mahkum ederken, temyiz süreci tamamlanana kadar serbest bırakılmasına hükmetti.
Mısır medyası, karar kapsamında Sherine Abdel Wahab'ın 10 bin Mısır pound'u (2 bin 155 lira) ceza ve 5 bin pound (1077 lira) da kefalet ödemesine hükmedildi.
'NİL'DEN SU İÇTİNİZ Mİ?' ŞAKASI
Geçen yıl Kasım ayında verdiği konser sırasında bir hayranı Sherine'den "Maşrebteş Men Nilha (Nil'den Su İçtiniz Mi?)" şarkısını söylemesini istemişti.
Şarkıcı da "Nil'den su içmek beni şistozomiyaz (bir tür parazitin sebep olduğu enfeksiyon) yapıyor" yanıtı vermişti.
ŞAKA NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ
Bu olayın videosu internette yayınlanınca da ülkede kıyamet kopmuştu.
Şirine, konserde yaptığı bu şaka nedeniyle tüm Mısırlılardan özür dilemişti.
Kaynak: haberinburada
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