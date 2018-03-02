Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Ünlü şarkıcı, 'Nil Nehri' şakası yüzünden hapis cezasına çarptırıldı

ÜNLÜ ŞARKICI, 'NİL NEHRİ' ŞAKASI YÜZÜNDEN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mısırlı pop yıldızı Sherine Abdel Wahab, Nil Nehri'nin temizliğine ilişkin yaptığı şaka nedeniyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 02 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Ünlü Şarkıcı, 'nil Nehri' Şakası Yüzünden Hapis Cezasına Çarptırıldı(9/10)5

Mısır'ın en meşhur şarkıcılarından biri olan ve "O Ses" yarışmasının Arap versiyonunun jüri üyelerinden Sherine Abdel Wahab, bir hayranına Nil Nehri'nden suç içmenin parazit bulaştırabileceğini söylemişti.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Başkent Kahire'deki mahkeme, Sherine Abdel Wahab'ı yalan haber yaymaktan mahkum ederken, temyiz süreci tamamlanana kadar serbest bırakılmasına hükmetti.

Mısır medyası, karar kapsamında Sherine Abdel Wahab'ın 10 bin Mısır pound'u (2 bin 155 lira) ceza ve 5 bin pound (1077 lira) da kefalet ödemesine hükmedildi.

'NİL'DEN SU İÇTİNİZ Mİ?' ŞAKASI

Geçen yıl Kasım ayında verdiği konser sırasında bir hayranı Sherine'den "Maşrebteş Men Nilha (Nil'den Su İçtiniz Mi?)" şarkısını söylemesini istemişti.

Şarkıcı da "Nil'den su içmek beni şistozomiyaz (bir tür parazitin sebep olduğu enfeksiyon) yapıyor" yanıtı vermişti.

ŞAKA NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Bu olayın videosu internette yayınlanınca da ülkede kıyamet kopmuştu.

Şirine, konserde yaptığı bu şaka nedeniyle tüm Mısırlılardan özür dilemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Şarkıcı    Nil  Nehri    Şakası  Yüzünden  Hapis  Cezasına  Çarptırıldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER