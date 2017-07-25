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Ünlü şarkıcı yatta sevgilisini öpücüklere boğdu

ÜNLÜ ŞARKICI YATTA SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Şarkıcı Yaşar İpek, Kıbrıs'taki sahnesi öncesi, sevgilisiyle tekne keyfi yaptı. İkili bir anda aşka gelerek birbirlerini öpücüklere boğdu.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Ünlü Şarkıcı Yatta Sevgilisini Öpücüklere Boğdu(10/10)6

Şarkıcı Yaşar İpek, Kıbrıs konseri sonrasi Bodrum Türkbükü koyunda, teknede sevgilisiyle görüntülendi. İpek, sevgilisini öpe öpe doyamadı.

AŞKA GELDİLER

Neşeli halleriyle dikkati çeken Yaşar İpek ile sevgilisi, denize girdikten sonra teknenin üst katına geçerek güneşlendi. İkili teknede aşka geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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