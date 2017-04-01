İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!

ünlü şarkıcının oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı

ÜNLÜ ŞARKICININ OĞLU İNSAN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

Meksikalı şarkıcı Pepe Aguilar'ın oğlunun aracı ABD sınırında arandı, narkotik köpekleri otomobilin bagajına gizlenmiş dört Çinli bulundu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:34
Puan Ver : Ünlü Şarkıcının Oğlu İnsan Kaçakçılığından Tutuklandı(5/10)7


Meksikalı ünlü şarkıcı Pepe Aguilar'ın oğlu, ABD'de insan kaçakçılığından tutuklandı.



ABD gümrük görevlileri, San Diego'da durdurulan Jose Aguilar'ın aracının bagajında dört Çinli bulunduğunu bildiriyor. Gizli bölmede saklanan kaçakların yerini narkotik köpekleri tespit etti.



İki hafta önce federal ajanlar tarafından tutuklanan Jose Aguilar'ın olaya dahil olduğu dün belirlendi.



Dört Çinli, ABD sınırını geçmek için ünlü şarkıcının oğluna 60 bin dolara kadar ödeme yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Jose Aguilar, kefaletle serbest bırakıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ünlü  Şarkıcının  Oğlu  İnsan  Kaçakçılığından  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER