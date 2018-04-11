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Ünlü şarkıcının zor anları! Düğünde baygınlık geçirdi

ÜNLÜ ŞARKICININ ZOR ANLARI! DÜĞÜNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

8 aylık hamile olan Nadide Sultan dün katıldığı Aslı Hünel'in düğününde baygınlık geçirdi. Kan şekeri düşen ünlü şarkıcı, baygınlık geçirdi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Ünlü Şarkıcının Zor Anları! Düğünde Baygınlık Geçirdi(9/10)5

Seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkıları ile ünlenen Aslı Hünel, özel bir firmada Otomobil Satış Müdürü olan Savaş Yurtsever ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Portaxe'de gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Seda Sayan, Alişan ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.

NADİDE SULTAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Düğün başlamadan önce 8 aylık hamile olan Nadide Sultan'ın kan şekeri düştü ve baygınlık geçirdi. Nadide Sultan daha sonra kendini toparladı ve sahneye çıktı.

Ünlü şarkıcı düğünde böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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