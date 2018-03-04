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Ünlü şarkıcıya hırsız şoku! Annesini dövdüler

ÜNLÜ ŞARKICIYA HIRSIZ ŞOKU! ANNESİNİ DÖVDÜLER

Ece Seçkin'in evine giren hırsızlar, ünlü şarkıcının annesi Lale Seçkin'i darp edip değerli eşyaları alıp kaçtı.

Tarih : 04 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Ünlü Şarkıcıya Hırsız Şoku! Annesini Dövdüler(6/10)2

Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle üzücü anlar yaşadı.

"ANNEMİ BOĞMAYA ÇALIŞTILAR"

Ece Seçkin olayı "Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış. Annemin el ve ayaklarını bağlayan ve saçından sürükleyen şüpheliler annemi üst kata çıkararak yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar. Ardından bıçakla öldürme tehdidinde bulundukları annem Lale Seçkin, bayılma numarası yapmış ve hırsızlar evi ön kapısından çaldıkları değerli eşyalarla terk etmişler. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucunda evimizin anahtarının 4 ay önce karşı villamızda çalışan yabancı uyruklu bir kadın tarafından kopyalandığı ve akrabalarını bizim eve yönlendirdiği ortaya çıktı. Gayrettepe Gasp Büro Amirliği evden çalınan tüm değerli eşyaları Bahçeşehir civarında bir konteynerda buldu. Şüpheli şahsın amca oğlu olayı itiraf etti ve diğer 2 şüpheli hala aranıyor." şeklinde anlattı.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Darp olayına maruz kalan Lale Seçkin'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Gayrettepe Polis Karakolu sıkı bir çalışma sonucunda tatsız olayı kısa sürede sonuçlandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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