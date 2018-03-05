Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Ünlü Şirket, Çalışanlarına Verdikleri Kilo Başına Para Ödüyor

ÜNLÜ ŞİRKET, ÇALIŞANLARINA VERDİKLERİ KİLO BAŞINA PARA ÖDÜYOR

Çin'de faaliyet gösteren yatırım danışmanlığı şirketi, obezite ile mücadele amacıyla, çalışanlarına verdikleri her kilo için 100 yuan ödeyeceğini açıkladı

Tarih : 05 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Ünlü Şirket, Çalışanlarına Verdikleri Kilo Başına Para Ödüyor(7/10)3

Çin'in Xian şehrinde bir yatırım danışmanlığı firması patronu Wang Xuebao, çalışanlarını kilo vermeye motive etmek için ödüllendiriyor. Patron Xuebao, kilo veren çalışanlarına para veriyor.

KİLO BAŞINA 50 LİRA

Çalışanlar bu ödül sisteminin bir parçası olarak verdikleri kilolarla 100 yuan (50-55 lira) kazanabiliyor. Çalışanlarının motivasyonunu ve sağlık durumunu kontrol eden Wang Xuebao firması kendi içinde obeziteye karşı önlemini çoktan almış durumda.

Çalışanlarının işteki verimliliğini arttırmaya yönelik bir girişimde bulunan bu zeki patronun adı Wang Xuebao.

FİKİR PATRONDAN ÇIKTI

Wang Xuebao, çalışanlarının zamanının çoğunu bir masanın arkasında geçirdiklerini ve günlerini hareketsiz geçirdiğini fark ettikten sonra bu fikri ortaya attı.

Gelecekte Çin'deki beslenme alışkanlığından ötürü obezitenin büyük sorunlar yaratacağını öngören sağlık uzmanları 2030 yılına kadar her 4 Çinli'den 1'inin aşırı kilolara sahip olacağını ifade ediyor.

ÇALIŞANLAR KİLO VERMEYE BAŞLADI

Çalışanlarını da mutlu eden bu akıllıca çözüm sağlıklı bir diyetle birleşince, birçok çalışanın fazla kilolarını vermesine neden oldu. Hürriyet'te de yer alan habere göre, Mart ayında piyasaya çıkan aylık ödül programı, Xian Jingtian çalışanlarının yarısından fazlasını kilo vermeye başarıyla motive etti. Çalışanlar sağlıklı beslenmeye başlayarak, mümkün olduğunca da spor salonuna giderek, aylık nakit ikramiyelerini arttırmaya koyuldu.

20 KİLO VEREN KADIN 100 LİRA KAZANDI

Genç bir kadın çalışan Zhou Wei, son iki ay içinde 20 kilo vermeyi başardı ve bu süreçte 2.000 yuan (1100 TL) kazandı.

Zhou Wei spor salonunu her gün ziyaret ederek, günlük yemek programı ve diyetini tamamen değiştirmeyi başardı. Wang, verdiği demeçte, "Şirket çalışanları sıklıkla ofiste oturuyor ve dolaşmıyorlar. Bu yüzden aşırı kilolular. Bu kilo verme etkinliği sayesinde, yeni bir kültür oluşabilir ve sağlıklı bir rekabete girebiliriz" dedi.

Böylece hem çalışanlar daha sağlıklı bir hayat sürüyor, hem ikramiye kazanarak gelir seviyelerini arttırıyor hem de daha motivasyonu yüksek şekilde çalıştıkları şirkete yararlı oluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Şirket  Çalışanlarına  Verdikleri  Kilo  Başına  Para  Ödüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER