Bakanın Asgari Ücret Açıklamasına İşçi Kesiminden Anında Tepki Geldi: Katılmıyoruz!
Bakan, 2018 Kosgeb Bütçesini Ve Destek Verilecek Sektörü Açıkladı
Beşiktaş'ın Yıldızlarına İngiltere'den Teklif Yağıyor
Gennaro Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Övgü Dolu Sözler
Ünlü Sitenin Gece Yarısı Mesajı Kullanıcıları Paniğe Sürükledi
Galatasaray'da Başkan Adayları Belli Oldu! İşte Adayların Listeleri
2018 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu: 1603 Tl
Başakşehir'den Cenk Tosun Paylaşımı: Onu Çaldığınız İçin Teşekkürler
Kaderine Terk Edilen Nato Üssü, 67 Yıl Sonra Maçka'yı İhya Edecek
Dursun Özbek'in Listesi Belli Oldu!
Airbus, Jumbo Jet Uçakların Üretimini Durduracak
Köprü Ve Otoyol Ücretlerine Zam Geliyor
Süper Ligin Lideri, Nasri Bombasını Patlatıyor
Cenk Transferine Beşiktaş'tan Çok Bayern Sevindi
Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı'na Mermili Paket
Ve Beklenen Operasyon Başladı
Bitcoin Yöneticisi Kiev'de Kaçırıldı
Süper Ligin Yıldızı, Futbolu Bırakma Kararı Aldı
Trakya'nın Hızlı Treni İçin İhale Süreci Başladı
Kırklar Dağı Konutlarının Yıkımına Başlandı

Ünlü sitenin gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi

ÜNLÜ SİTENİN GECE YARISI MESAJI KULLANICILARI PANİĞE SÜRÜKLEDİ

Netflix'in gece yarısı kullanıcılarına attığı mesaj sosyal medyada olay oldu. Kısa süreli paniğe sebep olan mesajın Black Mirror virali olduğu tahmin ediliyor.

Tarih : 29 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Ünlü Sitenin Gece Yarısı Mesajı Kullanıcıları Paniğe Sürükledi(6/10)2

Amerikalı eğlence şirketi Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Black Mirror'ın The Waldo Moment bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." ifadeleri yer alıyor.

KULLANICILAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Gece yarısı mesajı kullanıcıları paniğe sürükledi Gerçek sosyal medyadan ortaya çıktı...

Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti. Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da vardı. Netflix'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Sitenin  Gece  Yarısı  Mesajı  Kullanıcıları  Paniğe  Sürükledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER