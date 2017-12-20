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Ünlü spor organizasyonu, ABD'nin Kudüs kararı sonrası zora girdi

ÜNLÜ SPOR ORGANİZASYONU, ABD'NİN KUDÜS KARARI SONRASI ZORA GİRDİ

İtalya Bisiklet Turunun 2018'de sembolik olarak Kudüs'ten başlatılması planlanıyordu ancak bu düşünce, ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası zora girdi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Ünlü Spor Organizasyonu, Abd'nin Kudüs Kararı Sonrası Zora Girdi(6/10)2

En popüler spor dallarından bisikletin en önemli üç organizasyondan biri olan İtalya Turu'nun (Giro d'Italia) 2018'de sembolik olarak Kudüs'ten başlatılması planlanıyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili kararının tüm dünyada tepki çekmesinin ardından bu girişimin gerçekleşmesi zorlaştı. Giro d'Italia Direktörü Mauro Vegni, sezonun ilk büyük turu için ideal bir başlangıç senaryosunun yaşanmadığını kabul etti.

ŞU ANDA BİR ENGEL YOK

Kudüs'te yaşanan süreci yakından takip ettiklerini ve İtalya Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Vegni, şu an için yarışın planlandığı gibi Kudüs'te başlamasında bir engel olmadığını söyledi. Britanyalı efsane bisikletçi Chris Froome hakkında yasaklı madde nedeniyle yürütülen yasal süreç de yarışın sağlıklı bir şekilde başlaması konusunda endişeleri beraberinde getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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