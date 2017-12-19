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Ünlü sporcu, bir kez daha doping cezasıyla karşı karşıya

ÜNLÜ SPORCU, BİR KEZ DAHA DOPİNG CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Ünlü sprinter Justin Gatlin, eski antrenörü ve menajerinin "Doping kullanıyor." sözleriyle zor duruma düştü. Anti-Doping Ajansı, ABD'li sporcu hakkında soruşturma başlattı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 15:20
Puan Ver : Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya(7/10)3

Kariyeri boyunca elde ettiği başarılar kadar adının karıştığı doping skandallarıyla da anılan ABD'li sprinter Justin Gatlin, bir kez daha doping suçlamalarının hedefi konumunda.

İngiltere'de yayın yapmakta olan Telegraph gazetesinin temsilcileri, kimliklerini gizleyerek ulaştıkları Gatlin'in eski antrenörü Dennis Mitchell ve eski menajeri Robert Wagner üzerinden büyük bir doping skandalını ortaya çıkardı. Gizlice alınan kayıtlarda, yasaklı madde temini için yardımcı olabileceklerini ifade eden Mitchell ve Wagner, aynı zamanda üst düzey sporcuların da bu tür maddeleri kullandıkları itirafında bulunuyorlar.

"GATLIN'İN BUNU YAPMADIĞINI MI SANIYORSUNUZ?"

Avusturyalı bir doktor tarafından üretilen ve piyasadakilerden farklı isimli bir ilaçtan söz eden ikili, bu ilacın içeriğinde yer alan testosteron ve büyüme hormonu gibi yasaklı maddelerin doping testlerinde tespit edilemediğini vurguluyor. Konuşmanın bir yerinde Wagner'in Telegraph temsilcisine, "Gatlin'in bunu yapmadığını mı sanıyorsunuz?" demesi dikkat çekiyor.

GATLIN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Geçtiğimiz gün haberin kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte tüm gözler Justin Gatlin'e çevrildi. 35 yaşındaki sporcunun avukatları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada suçlamaları reddederken, Gatlin'in son beş yılda birçok kez doping testine tabi tutulduğu ve hepsinden temiz çıktığı hatırlatıldı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Ancak temsilcilerinin yaptığı bu açıklama, Gatlin'e yönelik soruşturma açılmasına engel olamadı. Haberin yayımlanmasından kısa bir süre sonra hem Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) hem ABD Anti-Doping Ajansı (USADA) söz konusu iddialar hakkında soruşturma sürecinin başladığını duyurdu. IAAF Başkanı Sebastian Coe yaptığı kısa değerlendirmede iddiaların son derece ciddi olduğunu belirtirken, USADA cephesi ise gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması adına soruşturma safhasında IAAF ile koordineli şekilde çalışılacağını vurguladı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ CEZA ALMIŞTI

Kariyerinde bir olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu bulunan Justin Gatlin, daha önce iki kez doping sebebiyle ceza almıştı. 2001 yılında numunesinde tespit edilen amfetamin maddesi sebebiyle iki yıl spordan men edilen ABD'li sprinter, 2006 yılında da testosteron kullandığı için dört yılla cezalandırılmıştı. Gatlin son olarak geçtiğimiz yıl Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Usain Bolt ve Christian Coleman'ı geride bırakarak erkekler 100 metrede altın madalyanın sahibi olmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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