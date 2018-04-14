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Ünlü sunucu gizlice nişanlandı! İşte yeni koca adayı

ÜNLÜ SUNUCU GİZLİCE NİŞANLANDI! İŞTE YENİ KOCA ADAYI

Son dönemlerde Nihat Doğan ile yaşadığı polemikle gündeme gelen sunucu Seda Akgül, iş adamı sevgilisi Ergün Ersoy'la yüzük taktı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Ünlü Sunucu Gizlice Nişanlandı! İşte Yeni Koca Adayı(8/10)4

Sunucu Seda Akgül kısa süre önce bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle gizlice nişanlandı. Akgül, iki yıl önce Avram Habib'le evlendikten dört ay sonra boşanmıştı. Sunucu, gizlice nişanlandı.

YÜZÜK TAKTIKLARINI AÇIKLADI

Önceki akşam Arnavutköy Atlas Balık'ta görüntülenen sunucu, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Ergün Ersoy'la yüzük taktıklarını söyledi.

DÜĞÜN YAPMAYACAK

Düğün yapmayacağını belirten Akgül, "Çok şükür Ergün Bey'e kavuştum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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