Sunucu Seda Akgül kısa süre önce bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle gizlice nişanlandı. Akgül, iki yıl önce Avram Habib'le evlendikten dört ay sonra boşanmıştı. Sunucu, gizlice nişanlandı.

YÜZÜK TAKTIKLARINI AÇIKLADI

Önceki akşam Arnavutköy Atlas Balık'ta görüntülenen sunucu, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Ergün Ersoy'la yüzük taktıklarını söyledi.

DÜĞÜN YAPMAYACAK

Düğün yapmayacağını belirten Akgül, "Çok şükür Ergün Bey'e kavuştum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: haberinburada