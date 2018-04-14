ÜNLÜ SUNUCU GİZLİCE NİŞANLANDI! İŞTE YENİ KOCA ADAYI
Son dönemlerde Nihat Doğan ile yaşadığı polemikle gündeme gelen sunucu Seda Akgül, iş adamı sevgilisi Ergün Ersoy'la yüzük taktı.
Sunucu Seda Akgül kısa süre önce bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle gizlice nişanlandı. Akgül, iki yıl önce Avram Habib'le evlendikten dört ay sonra boşanmıştı. Sunucu, gizlice nişanlandı.
YÜZÜK TAKTIKLARINI AÇIKLADI
Önceki akşam Arnavutköy Atlas Balık'ta görüntülenen sunucu, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Ergün Ersoy'la yüzük taktıklarını söyledi.
DÜĞÜN YAPMAYACAK
Düğün yapmayacağını belirten Akgül, "Çok şükür Ergün Bey'e kavuştum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
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