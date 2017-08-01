Huysuz Virjin ile yaptığı programlarla hafızalara kazınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, 14 yıllık eşini teknede bir güzelle aldattı. Başoğlu'nun karısını aldattığı kişi spor hocası çıktı.

Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek'in 2003'te evlendiği ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun, Bodrum-Yalıkavak'taki teknesinde bir genç kızla öpüşürken çekilen fotoğrafları magazin gündemine damga vurdu. Başoğlu'nun karısı aldattığı kişi fıtness antrenörü çıktı.

BAŞOĞLU'NUN SPOR SALONUNDA FITNESS HOCASIYMIŞ

Eşi Hande Bermek ve oğulları Can'la kaldığı yazlığına yakın koyda görüntülenen Murat Başoğlu çakırkeyf bir haldeydi. Bu karelerin ortaya çıkmasının ardından ortadan kayboldu.Teknede öpüştüğü genç kızın kim olduğu, Hande Bermek'in evliliği için nasıl bir karar alacağı ise merak konusu oldu. Murat Başoğlu geçen kış Etiler'de bir spor salonu açmıştı. Sevgilisinin bu salonda fitness hocalığı yaptığı ortaya çıktı.

AİLESİ BOŞANMASINI İSTEDİ

Hande Bermek'e, babası Ayhan Bermek'in "Bir an evvel boşan. Bu rezillikten, skandaldan kurtul" dediği öğrenildi. Daha önce 3-4 kez boşanmanın eşiğine gelen, her defasında eşini affeden Hande Bermek yakınlarına "Bitirmek zorundayım" diyor.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Murat Başoğlu skandalın ardından sessizliğe büründü. Telefonlara cevap vermedi. Sunucu, 24 Mart 2016'da Nişantaşı'nda bir kafede Burcu adlı bir genç kızla görüntülenmiş, "Magazin basını öz yeğenimi, sevgilim gibi gösterdi. Ayıptır. Evliyim, çok mutluyum" diye çıkışmıştı. Daha sonra oyuncu Buse Narcı'ya aşk mesajı bu gönderdiği ortaya çıkmış, iddiayı da yalanlamıştı.

Kaynak: haberinburada