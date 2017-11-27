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Ünlü sunucu noktayı koydu! Acun Ilıcalı, Ali Koç'un listesinde mi

ÜNLÜ SUNUCU NOKTAYI KOYDU! ACUN ILICALI, ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE Mİ

Beyaz Futbol sunucusu Ertem Şener, Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un listesinde yer almayacağını açıkladı. Şener, "Acun şu anda böyle bir şey düşünmüyor" dedi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 20:30
Puan Ver : Ünlü Sunucu Noktayı Koydu! Acun Ilıcalı, Ali Koç'un Listesinde Mi(10/10)6

Fenerbahçe'de başkanlık adaylığını açıklayan isimlerden Ali Koç'un seçim için liste çalışması yaparken Acun Ilıcalı'yı da listeye yazdığı iddia edilmişti. Spor sayfalarından düşmeyen bomba iddiayı Ertem Şener açıkladı.

"ÇOK ÖZEL BİRİNE SORDUM İSİM VERMEYECEĞİM"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Şener, "Çok özel bir isme sordum ama isim vermeyeceğim. İsim vermemi lütfen istemeyin. Acun Ilıcalı, Ali Koç'un listesinde olacak diye bir dedikodu vardı. Kesinlikle ve kesinlikle. Sıfır altı sıfır." dedi.

"ACUN ŞU ANDA BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR"

'Acun Abi, gerçekten Ali Koç'un listesine girecek mi?' diye sorduğunu belirten Ertem Şener ismini vermek istemediği kişinin ise 'Kesinlikle böyle bir şey yok. İkisi de çok iyi dost. Böyle bir durum söz konusu değil. Acun şu anda böyle bir şey düşünmüyor" dediğini aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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