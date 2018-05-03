ÜNLÜ SUNUCU OBJEKTİFLERE YAKALANINCA PANİK OLDU, KAZA YAPTI!
Ünlü sunucu Defne Samyeli komedyen Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden çıkarken karşısında gazetecileri görünce tedirgin oldu ve bir araca çarptı.
Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden çıkarken objektiflere yakalanan sunucu Defne Samyeli, karşısında gazetecileri görünce tedirgin oldu ve başka bir araca çarptı.
CEM YILMAZ ÜNLÜ SUNUCUYU EVİNDE MİSAFİR ETTİ
Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz, ünlü sunucuyu önceki gün Levent'teki evinde misafir etti. Geceyi Cem Yılmaz'ın evinde geçiren Samyeli, otomobilini ünlü komedyenin villasının otoparkına saklayıp evde olduğunu gizlemeye çalıştı.
ÜNLÜ KOMEDYENDEN GAZETECİLERİN SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP
Öğle saatlerinde sırt çantası ile evden çıkan Cem Yılmaz, "Defne Samyeli'nin arabası sizin garajınızda duruyor. Ne diyeceksiniz?" diye soran gazetecilere "Bizim evde tamirci var, arada arkadaşlarımız getirir arabasını bırakır tamire, yarın da Ozan Güven Mini Cooper'ını bırakacak" karşılığı verdi.
"ARKADAŞLAR KOMİK OLUYORSUNUZ"
Evden öğlen saatlerinde çıkan Defne Samyeli ise "Cem Bey'le beraber misiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar komik oluyorsunuz" yanıtını verdi. Otoparktan çıkmakta zorlanan 46 yaşındaki sunucu, sokakta bulunan başka bir araca çarptı. Araçta ufak çaplı hasar oluşurken Defne Samyeli'nin tedirgin davranışları dikkati çekti.
Kaynak: haberinburada
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