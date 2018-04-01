Kanal D'de yayınlanan Şule ile Vitrindekiler'in bu haftaki konuğu gazeteci Ceren Akdağ ile 'Yemekteyiz' adlı programın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Eğlenceli sohbetlerin yaşandığı programda gazeteci Ceren Akdağ'ın itirafı başta programın sunucusu Şule Zeybek olmak üzere izleyenleri şaşkına çevirdi. Akdağ, televizyon dünyasında tacize uğradığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

"CİNSEL TACİZE UĞRADIM"

Ceren Akdağ başından geçenleri şöyle anlattı: " Televizyon dünyasında tacize uğramadım diyemiyorum. Ben cinsel tacize uğradım. Bir dönem bununla ilgili tedavi de gördüm. Bir süre kendine anlatamıyorsun bu durumu. Acaba böyle bir şeyi ben mi yarattım diyorsun. Yakın arkadaşlarınla bile paylaşamıyorsun çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşti diyebilirim. Bu yaşta yaşadım ben bu olayı. Bir dönem çalıştığım insanlardan bir tanesiydi ve inanamadım. Beni sıkıştırmaya çalıştı. Elimde çay bardağı vardı. 'Bir daha denerseniz bu çay bardağını kafanıza geçiririm' dedim. O gün canlı yayına çıkmadım ve o insanla bir daha hiç karşılaşmadım. Gerekli yerler gerekli şeyleri yaptılar."

Kaynak: haberinburada