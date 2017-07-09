ÜNLÜ SUNUCUNUN KIZI, BODRUM'U SALLIYOR
Annesi Defne Samyeli ile birlikte Bodrum'da tatilin tadını çıkartan Deren Talu, düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ünlü sunucu Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, önceki gün Bodrum'daki The Sands Beach'teydi.
GÜNEŞ VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR
Öğle sıcağında güneş ve denizin tadını çıkaran anne kız, görüntülendiklerini anlayınca sudan çıktı, şezlonga çekilip sohbete daldı.
FİT VÜCUDUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Siyah bikini tercih eden anne kızın fit vucütları da gözlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR
Eski manken ve sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mankenlik yapıyor. Genç isim, Instagram paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
TEKLİF ALIYOR AMA...
Dizilerden teklif yağan genç model okul dolayısıyla hepsini reddetse de hem de modellikten hem de öğrenci olması nedeniyle Los Angeles-İstanbul arası mekik dokuyor.
Anne-kız Bodrum'da böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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